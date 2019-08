Wayne Rooney wróci na Wyspy? Może zagrać z Bielikiem

Rooney to były kapitan reprezentacji Anglii, przez lata gwiazda Manchesteru United - przypomina Onet.

Od 2018 roku Rooney gra w MLS - z DC United wiązał go kontrakt do 2021 roku. Piłkarz postanowił jednak wrócić na Wyspy - i do 2020 roku związał się kontraktem z Derby County.

W Derby Rooney będzie nie tylko piłkarzem, ale również trenerem - asystentem Phillipa Cocu.

Latem tego roku piłkarzem Derby został defensywny pomocnik reprezentacji Polski U-21 Krystian Bielik, który do Derby trafił z Arsenalu.