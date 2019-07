PKO Ekstraklasa: Szybki gol Piasta i kłopoty w końcówce. Mistrz bez wygranej na inaugurację

Dwa ciosy wyprowadzone przez BATE Borysów w 82. i 87. minucie środowego meczu pozbawiły dalszych marzeń Piasta o grze w Champions League. Gliwiczanie przegrali dwumecz 2:3, ale nie mieli czasu na rozpamiętywanie, bo już w pierwszej kolejce ekstraklasy na mistrzów Polski czekał Lech Poznań.

Pierwsze osłabienie Piasta nastąpiło jeszcze przed meczem. Urazu łydki w meczu z BATE (1:2) nabawił się Jakub Czerwiński, a na ławce zasiadła prawa strona zespołu kapitan Jakub Pietrowski i Martin Konczkowski oraz szef środka pola Tom Hateley. Dało to możliwość debitu ściągniętemu z DAC Dunajska Streda Tomašowi Hukowi. Mimo to, gliwiczanie grali na podobnej, wysokiej intensywności, co w dwumeczu z mistrzami Białorusi. Przyniosło to efekty już siódmej minucie. Gerard Badia minął Roberta Gumnego i dośrodkował w pole karne. Piotr Parzyszek ściągnął w nim uwagę obrońców, a piłkę głową do siatki skierował Jorge Felix. Po chwili Piast prowadził już 2:0, lecz na spalonym w momencie dobitki strzał Mikaela Kirkeskova znajdował się Uros Korun i gol nie został uznany.

Mistrz Polski zaskakiwał Lecha tym samym, co w Lidze Mistrzów BATE, czyli stałymi fragmentami gry. Kolejorz nie był jednak dłużny i w podobny sposób zagrażał bramce Frantiska Placha. Jednak ze słabszym skutkiem. Kolejne uderzenia zatrzymywali obrońcy, bądź bramkarz gospodarzy. W końcówce pierwszej połowy do głosu ponownie zaczął dochodzić Piast, lecz wynik nie uległ zmianie. Głównie ze względu na fatalną skuteczność Piotra Parzyszka, który dwukrotnie przegrywał rywalizację Mickeyem van der Hartem - relacjonuje Onet.