Historyczna wygrana Piasta Gliwice

Pierwsza bramka padła po prostym błędzie piłkarzy Piasta. W obronie źle podawał Marcin Pietrowski, do piłki doszedł Roman Debełko i strzelił na pustą bramkę.

Piast Flicie i Riga FC to zespoły, które przegrały rywalizację w pierwszej fazie eliminacji Ligi Mistrzów.

Po przerwie do wyrównania doprowadził Jakub Czerwiński. Bramka zmotywowała mistrzów Polski do przeprowadzenia kolejnych ataków. Przyniosło to efekt w końcówce. Bohaterem został Jorge Felix, który w 82. i 85. minucie zdobył dwie bramki.

Po wznowieniu gry przy stanie 3:1 dla gospodarzy doszło do niecodziennej sytuacji. Piłkarze z Łotwy wznowili grę długim podaniem w stronę pola karnego Piasta. Obrońca Uros Korun nie dostrzegł wychodzącego Placha i głową skierował piłkę do własnej bramki.

Piast Gliwice – FC Riga 3:2 (0:1)

Bramki: Jakub Czerwiński (66), Jorge Felix (82, 85) – Roman Debełko (22), Uros Korun (86 - sam)

Piast: Plach - Czerwiński, Korun, Pietrowski – Badia (63 - Konczkowski), Munoz Garcia, Hateley, Dziczek, Kirkeskov – Valencia (74 - Sokołowski) , Parzyszek (87 - Steczyk)

Riga FC: Ozols - Stuglis, Valerianos, Panić, Rugins - Sharpar, Laizans, Sarić – Brisola (43 - Visnakovs), Debełko (84 - Biliński), Rakels (80 - Bopesu)

