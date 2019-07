Jak Gareth Bale stał się balastem dla Realu Madryt

- Czuję, że potrzebuję regularnej gry. Czuję, że powinienem grać co tydzień. Jeśli nie jest to możliwe, muszę usiąść i rozważyć inne opcje - odpowiadał na pytania o transfer.

Czasy, gdy skrzydłowy z Walii był jednym z tych zawodników, od których zaczynano ustalanie składu, minęły bezpowrotnie. Wypychanie Bale'a z Realu trwa mniej więcej od roku. Wydawało się, że do rozwodu dojdzie już po wygranym finale Ligi Mistrzów w Kijowie.

Bale, choć już zdrowy, finał z Juventusem w Cardiff obejrzał z ławki. Wymarzony scenariusz, w którym prowadzi Królewskich do triumfu we własnej ojczyźnie, nie dostał szansy realizacji.

Ofensywny tercet BBC (Bale - Karim Benzema - Cristiano Ronaldo), budzący kiedyś postrach wśród rywali, przestał funkcjonować. Zizou postawił na Isco. Hiszpan grał za plecami Ronaldo i Benzemy, a Real w ostatnich sześciu spotkaniach zdobył komplet punktów i sięgnął po tytuł w Hiszpanii. Obronił też puchar Ligi Mistrzów, co wcześniej nie udało się nikomu.

Zinedine Zidane nigdy nie był zwolennikiem jego talentu, ale gdy kilka dni po finale Champions League Francuz zrezygnował ze stanowiska trenera, Bale mógł mieć nadzieję, że na Santiago Bernabeu czeka go lepsza przyszłość. Nie przypuszczał chyba, że już dziewięć miesięcy później Real zgłosi się po pomoc właśnie do Zidane'a.

Przez sześć lat zdobył dla Realu 102 bramki (w analogicznym czasie w Tottenhamie o połowę mniej). Gdyby nie kontuzje, dorobek ten byłby zapewne okazalszy, ale od "jednego z najlepszych graczy na planecie" - jak nazywa go jego agent Jonathan Barnett - można oczekiwać więcej.

Wydawało się, że szansą Bale'a na wyjście z cienia i przejęcie roli lidera będzie odejście Cristiano Ronaldo. Tak się jednak nie stało. Ani u Julena Lopeteguiego, ani u Santiago Solariego - następców Zidane'a - jego pozycja w drużynie nie wzrosła. Rosła za to liczba niechętnych mu kibiców. Po kończącym sezon meczu z Betisem nie poszedł z kolegami podziękować trybunom za doping. Wstał z ławki i skierował się prosto do szatni.

Okazało się, że Bale nie jest niezastąpiony. Wcześniej nikt nie kwestionował jego znaczenia dla zespołu, ale czwarty sezon w Madrycie kończył z najsłabszymi statystykami (dziewięć goli w 27 meczach), a kolejne kontuzje prowadziły Zidane'a do wniosku, że nie może polegać na zawodniku, który jest regularnym gościem w gabinetach lekarskich. Z powodu problemów zdrowotnych przez sześć lat opuścił ponad 100 spotkań.

Życie jak w Madrycie

"Bale jest zbudowany jak biegający na 800 m Steve Ovett (mistrz olimpijski z Moskwy - przyp. red.), ma przyspieszenie i zwrotność rugbisty Bryana Habany (zdobywca Pucharu Świata 2007 z reprezentacją RPA - przyp. red.), a przy linii bocznej drybluje jak Brazylijczyk" - napisał hiszpański dziennik "El Mundo" jesienią 2010 roku po meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów z Interem, w których Walijczyk przedstawił się światu, strzelając trzy gole i dokładając dwie asysty. Przeciwnicy zachodzili w głowę, jak można biegać z tak dużą prędkością, nie gubiąc piłki.

Wraz z wiekiem szybkość - największy atut Bale'a - będzie jednak tracić na znaczeniu. Aktualną wartość rynkową 30-letniego skrzydłowego portal transfermarkt.de wycenia na 60 mln euro. I podobnej kwoty od potencjalnego kupca oczekiwałyby zapewne władze Realu. Chętni by się znaleźli, ale problemem jest pensja piłkarza. W Madrycie zarabia rocznie 17 mln euro netto.

- Niech wypłacą mi 50 mln (pozostały mu trzy lata kontraktu - przyp. red.) i się żegnamy. Jeśli nie, zostaję - miał rzucić w szatni pod koniec ostatniego sezonu.

W rozmowach z działaczami był podobno jeszcze bardziej stanowczy. Według dziennika "AS" oświadczył im, żeby nie przyjmowali żadnych ofert, bo nie zamierza opuszczać Madrytu. On i jego rodzina czują się tam znakomicie, w dodatku Bale ma idealne warunki, by poświęcać się swojej wielkiej pasji - grze w golfa.