W USA dojdzie do pojedynku Piątek-Lewandowski?

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w kadrze leci do USA, gdzie zmierzy się w International Champions Cup z Arsenalem, Realem Madryt i Milanem. To oznacza, że na amerykańskiej ziemi może dojść do pojedynku między kapitanem reprezentacji Polski, a grającym w Milanie Krzysztofem Piątkiem - pisze Onet.