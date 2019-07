Serie A: Fiorentina zatrzyma Drągowskiego?

Drągowski ostatnie pół sezonu spędził na wypożyczeniu w Empoli, gdzie imponował świetną formą, choć nie zdołał uratować Empoli przed spadkiem do Serbie B - przypomina Onet.

Drągowski jest związany z Fiorentiną kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2021 roku. Klub z Florencji chciałby go jednak przedłużyć - informuje SKY Sport. Oznaczałoby to, że Fiorentina widzi w Drągowskim kandydata na podstawowego bramkarza.

Drągowski w sezonie 2018/2019 zagrał w 17 meczach - w tym 14 w barwach Empoli. Transfermarkt wycenia go obecnie na ok. 10 mln euro.

Drągowski przed wyjazdem do Włoch był bramkarzem Jagiellonii Białystok.

Media informowały wcześniej, że Drągowskim interesuje się m.in. AFC Bournemouth, klub Artura Boruca.