Puchar Narodów Afryki: Szantaż jak zwykle

Różnica jest więc wyraźna, ale też i turniej o mistrzostwo Europy - mimo rosnącej liczby uczestników (już 24 - zresztą podobnie jak tegoroczny PNA) - cieszy się nieporównywalnie większym prestiżem, co przekłada się na zainteresowanie kibiców, sponsorów i mediów. W Polsce żadna z telewizji nie kupiła praw do transmisji PNA.

Nie są to wielkie pieniądze. Więcej można zgarnąć chociażby w trwającym Copa America, którego triumfator wzbogaci się o 6,5 mln dolarów. Nie mówiąc już o mistrzostwach Europy, gdzie za sam udział w przyszłorocznym turnieju każda z 24 drużyn otrzyma do podziału 9,25 mln euro, a zwycięzca może zainkasować łącznie nawet 34 mln.

Nagrody w turnieju prezentują się następująco: każdy uczestnik dostaje do podziału co najmniej 475 tys. dolarów, awans do ćwierćfinału wyceniono na 800 tys., a do półfinału na 2 mln. Wicemistrz zarobi 2,5 mln, a mistrz - 4,5 mln.

W dniu planowanej podróży odmówili wyjazdu na lotnisko i pozostali w hotelu. Wystosowali oświadczenie, w którym opisali, jak miały wyglądać ich przygotowania. Jeśli im wierzyć, większość z nich całkowicie lub częściowo opłaciła swoje bilety lotnicze na obóz w Dausze. Sam pobyt sponsorowany był przez Katar, podobnie jak ich podróż powrotna do ojczyzny. Żaden z piłkarzy nie otrzymał premii za udział w Pucharze Narodów Afryki, choć prezydencki dekret z 2014 roku mówi jasno, że wszystkie bonusy, wynagrodzenia za mecze towarzyskie i zgrupowania muszą zostać uregulowane przed startem dużych turniejów. Tak lekceważące – ich zdaniem – traktowanie przez działaczy miało doprowadzić do rezygnacji z gry w kadrze takich zawodników jak Joel Matip (Liverpool), Stephane M’Bia (Wuhan Zall) i Nicolas Nkoulou (Torino).

Wyspecjalizowali się w tym m.in. Kameruńczycy. Obrońcy tytułu zagrozili, że w ogóle nie polecą do Egiptu, jeśli premia od związku za uczestnictwo w turnieju nie zostanie podwojona. Domagali się 40 mln franków afrykańskich (61 tys. euro) do podziału, choć przed dwoma laty dostali tylko 15 mln.

Pożyczka w banku

Kamerun i afery finansowe to nierozłączna para. W 1990 roku Nieposkromione Lwy zostały pierwszą drużyną, która awansowała do ćwierćfinału mundialu. Mało jednak brakowało, by do Włoch w ogóle nie pojechały. Człowiek odpowiedzialny za dystrybucję premii uciekł z pieniędzmi. Zapanował chaos, ale jak to często bywa problemy zjednoczyły piłkarzy. Na otwarcie pokonali broniących trofeum Argentyńczyków, później uporali się z Rumunią, porażka z ZSRR nie przeszkodziła im wyjść z pierwszego miejsca w grupie. W 1/8 finału wygrali z Kolumbią po dogrywce i dwóch bramkach 38-letniego Rogera Milli, który na prośbę prezydenta przerwał sportową emeryturę. Zatrzymała ich dopiero Anglia.

Sukcesu nie udało się powtórzyć 14 lat później, choć kameruńska federacja, by spełnić finansowe żądania zespołu, zaciągnęła pożyczkę w banku. Reprezentacja na wysokości zadania jednak nie stanęła. Trzy porażki, jeden strzelony gol i szybki powrót do domu - daleka wyprawa do Brazylii przypominała raczej wycieczkę krajoznawczą niż wyjazd na poważny turniej.

Obawy, że występ w tegorocznym Pucharze Narodów Afryki będzie wyglądał podobnie, miały więc solidne podstawy. Na strachu się jednak skończyło. Trener Clarence Seedorf zapewniał, że późniejszy przylot nie wpłynie na postawę zawodników. Kamerun zaczął od zwycięstwa 2:0 nad Gwineą-Bissau, ale z oceną jego szans trzeba się jeszcze wstrzymać. Przynajmniej do sobotniego spotkania z Ghaną.

Ciekawe, czy gdyby powinęła się im noga, ktoś wpadnie na pomysł, by domagać się od nich zwrotu premii. Dwa lata temu w ten sposób swoich piłkarzy za kompromitujący występ chcieli ukarać politycy z Zimbabwe. Pojawiły się nawet postulaty, by umieścić ich w koszarach - w 2000 roku taki los spotkał zawodników Wybrzeża Kości Słoniowej.