Antoine Griezmann wie, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Jak informuje Onet, Antoine Griezmann potwierdził, że wie już, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Piłkarz nie chce jednak na razie tego ujawniać.

Jest już pewne, że Antoine Griezmann odejdzie z Atletico Madryt, w którym występuje od 2014 roku. W swojej karierze seniorskiej bronił barw jedynie dwóch zespołów. Jego pierwszym klubem był Real Sociedad. Jak pisze Onet, Francuz ma kosztować 120 milionów euro. O Griezmanna starać się miały cztery drużyny: Manchester United, Bayern Monachium, PSG oraz FC Barcelona.

Najmniej prawdopodobny wydaje się być transfer do Manchesteru United, gdyż klub ten w przyszłym sezonie zagra tylko w Lidze Europy, a Griezmann chciałby powalczyć prawdopodobnie o Ligę Mistrzów.

Griezmannem zainteresowany był także Bayern Monachium, który po odejściu Jamesa Rodrigueza, Francka Ribery’ego i Arjena Robbena potrzebuje wzmocnień w ofensywie.

Kataloński "Sport" pisze natomiast, że Francuz wybrał PSG, a francuskie media dementują plotki o transferze do paryskiego klubu i twierdzą, że zagra on w Barcelonie. To właśnie te dwie drużyny mają największe szanse na kontrakt z piłkarzem.

Jak podkreśla Onet, przea długi czas FC Barcelona była "pewniakiem" w pozyskaniu Griezmanna. W mediach pojawiały się jednak opinie, że niechętny do grania z Francuzem może być Lionel Messi, a zarząd mistrza Hiszpanii także nie widzi w nim kandydata na poważne wzmocnienie.