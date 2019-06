Bayern wyda na Sane'a trzycyfrową sumę?

Jak podaje Onet, były piłkarz Bayernu Lothar Matthaeus napisał w felietonie dla "Sky", że jeśli Leroy Sane zasygnalizuje włodarzom Bayernu Monachium, że chce do nich dołączyć, jest pewny, że mistrz Niemiec będzie skłonny wydać trzycyfrową sumę".

Jak pisze Onet, Lothar Matthaeus uważa, że Bayern Monachium w letnim oknie transferowym poważnie się wzmocni. Jednym z piłkarzy, którzy trafią do tego klubu, będzie właśnie Sane. - Celem jest zbliżyć się do europejskiej czołówki – stwierdził. – Leroy sam musi podjąć decyzję o transferze, nie może słuchać innych – dodał.

– Jestem pewien, że przeniesie się do Monachium. Jeśli Uli Hoeness ujawnia, że stara się o jakiegoś piłkarza, to zazwyczaj ląduje on w Bawarii. To byłby fantastyczny transfer, bo Sane jest jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie – zaznaczył Matthaeusw swoim felietonie dla "Sky". Teraz potwierdza on swoje słowa, mówiąc, że „Bayern jest bliski zakontraktowania Sane”.

Leroy Sane w Manchesterze City zagrał 47 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 16 goli i zanotował 18 asyst. Mimo że był on istotnym elementem w układance Pepa Guardioli, jego odejście jest coraz bardziej realne.