Koniec turnieju dla młodych Polaków

Reprezentacja do lat 20 prowadzona przez Jacka Magierę przegrała w Gdyni z Włochami 0:1 i odpadła z mistrzostw. Tym samym piłkarze Magiery zakończyli turniej z zaledwie jednym zwycięstwem (5:0 z Tahiti).

Spotkanie z przybyszami z Polinezji Francuskiej było też jedynym, w którym młodzi piłkarze strzelali gole. Nie udała im się ta sztuka ani z Kolumbią (0:2), ani z Senegalem (bezbramkowy remis, który dał jednak awans z grupy z trzeciego miejsca).

W końcówce spotkania z Włochami biało-czerwoni postawili wszystko na jedną kartę i rzucili się do odrabiania strat. I chociaż stworzyli sobie kilka niezłych sytuacji, to żadnej okazji nie potrafili wykorzystać i nie awansowali do ćwierćfinału.

Włosi nie zagrali szczególnie imponująco. Jedynego gola zdobyli po dość przypadkowym rzucie karnym. Jeszcze w pierwszej połowie w naszym polu karnym doszło do zamieszania, a jeden z obrońców dotknął piłki ręką. Jedenastkę wykorzystał Andrea Pinamonti – napastnik wypożyczony z Interu Mediolan do innego klubu Serie A, Frosinone. Piłkarz ma już 30 meczów we włoskiej ekstraklasie na koncie i widać to było chociażby po sposobie w jakim pokonał Radosława Majeckiego, gdy oszukał bramkarza Legii i uderzył w środek bramki.

Włochy – Polska 0:1 (0:1)

bramka: A. Pinamonti 38 (z karnego)

Skład Polski: - R. Majecki – S. Szota (83. A. Benedyczak), S. Walukiewicz, J. Sobociński, A. Stanilewicz (73. T. Puchacz) – J. Bednarczyk, T. Makowski (59. D. Kopacz), B. Slisz, M. Zylla, M. Skóraś – D. Steczyk.