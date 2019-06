Skopje: Zatrzymano 223 polskich kibiców

Przed spotkaniem Polska-Macedonia Północna w Skopje policja zatrzymała 223 polskich kibiców. Pobili się między sobą.

W piątkowy wieczór w Skopje reprezentacje Polski i Macedonii Północnej rozegrały mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy. Polska wygrała to spotkanie 1:0.

Jeszcze przed spotkaniem policja zatrzymała dużą grupę polskich kibiców, którzy walczyli między sobą w jednym z parków stolicy Macedonii Północnej.

Zatrzymano również Polaków awanturujących się w lokalach i na ulicach miasta.

W sumie zatrzymano 223 polskich kibiców.

Według szacunków macedońskich dziennikarzy Polacy zapłacą łącznie ok. 200 tys. euro mandatów, a niektórzy z nich dostaną zakaz wjazdu do Macedonii Północnej na okres od 3 do 5 lat.