MŚ U-20: Polska zagra o ćwierćfinał z Włochami lub z Urugwajem Jacek Magiera Fotorzepa, Piotr Nowak

Reprezentacja Polski, która wywalczyła awans do 1/8 finału MŚ do lat 20, o awans do najlepszej ósemki mistrzostw zagra z Włochami lub Urugwajem - informuje Onet.