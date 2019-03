Eliminacje Euro 2020: Niespodzianka w polskiej grupie - Izrael pokonał Austrię

Izrael wygrał z Austrią 4:2 w pierwszym niedzielnym meczu grupy G eliminacji do mistrzostw Europy.

To niespodzianka. Austriacy uchodzili za faworytów grupy G, oczywiście poza biało-czerwonymi. W rankingu FIFA zajmują aktualnie 23. pozycję, a więc zaledwie trzy miejsca za Polakami. Izrael tymczasem 92., za takimi reprezentacjami jak Curacao, Zambia, Oman czy Uzbekistan.

Niedzielne starcie należało do Erana Zahawiego, pomocnika grającego w chińskim Guangzhou. Strzelił on hat-tricka, w 34. minucie wyrównując wynik spotkania (w 8. minucie do izraelskiej bramki trafił Marko Arnautović), tuż przed przerwą wyprowadzając swój zespół na prowadzenie, a trzeciego gola zdobywając 10 minut po wznowieniu gry.

W 66. minucie kolejne trafienie dołożył Munas Dabbur i było już wiadomo, że na stadionie w Hajfie szykuje się niespodzianka. Ostatecznie rozmiary porażki na kwadrans przed końcem zmniejszył Arnautović.

Izraelczycy w pierwszym meczu, także u siebie, zremisowali ze Słowenią 1:1. Po dwóch spotkaniach w grupie G mają na koncie 4 punkty. Austria jeszcze nie zaczęła punktować.

Eliminacje ME - Grupa G

Izrael - Austria 4:2 (2:1)

bramki: Eran Zahawi 3 (34, 45, 55), Munas Dabbur (66) - Marko Arnautović 2 (8, 75).

żółte kartki: Loai Taha, Orel Dgani, Eran Zahawi - Valentino Lazaro, Peter Zulj, Aleksandar Dragović, Marko Arnautović, Karim Onisiwo.