Kto jest najlepszym piłkarzem świata? "Jeśli żyje - Messi"

Simon Brundish, brytyjski badacz sportu na pytanie kto jest najlepszym piłkarzem świata odpowiada: "Kiedy jest żywy, tylko Lionel Messi" - czytamy w CNN.

Brundish uważa, że jeśli ktoś mówi, iż najlepszym piłkarzem świata jest ktoś inny to "znaczy, że Messi miał przez rok złamaną nogę, albo nie żyje, albo ten ktoś kłamie".

Poniżej dalsza część artykułu

Brytyjczyk powołuje się przy tym na statystyki, z których wynika, że Messi zalicza gola lub asystę średnio co 48 minut, co oznacza, że ma swój udział niemal przy dwóch golach w trakcie każdego meczu (Brundish zwraca uwagę, że mecz piłkarski trwa zazwyczaj ok. 95 minut - z uwzględnieniem doliczonego czasu gry).

Brundish dodaje, że o prymacie Messiego świadczą wyniki Messiego uzyskiwane przy zastosowaniu narzędzia statystycznego znanego jako xG-build. W tym systemie punkty przyznawane są każdemu graczowi mającemu swój udział przy golu z wyjątkiem piłkarza, który asystował przy bramce i samego strzelca bramki.

Biorąc pod uwagę wysoki współczynnik goli i asyst Messiego można byłoby się spodziewać, że w systemie xG-build wypada gorzej niż inni piłkarze - ponieważ zazwyczaj to on zamyka akcje.

Okazuje się jednak, że z danych pochodzących z sezonu 2017-2018 zebranych przez serwis ze statystykami piłkarskimi Understat wynika, iż Messi ma więcej punktów w systemie xG-build niż tacy rozgrywający jak Eden Hazard, Mesut Oezil czy Christian Eriksen. Daleko w tyle zostawia też czołowych strzelców - Cristiano Ronaldo, Mohameda Salaha i Neymara.