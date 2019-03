Centrum treningowe Legii - wreszcie rusza budowa

Warszawski klub ogłosił, że już niedługo na budowie Legia Training Centre zostanie wbita pierwsza łopata. Obiekt ma zostać oddany do użytku w połowie 2020 roku.

Ciężko dzisiaj wyobrazić sobie klub z europejskiej czołówki bez nowoczesnego ośrodka treningowego, w którym będzie się przygotowywać pierwsza drużyna oraz będą dojrzewać wychowankowie. Prace nad projektem, który jak wielokrotnie podkreślał prezes Dariusz Mioduski, jest kluczowy dla przyszłości mistrza Polski, zaczęły się już pięć lat temu. - Budowa ośrodka Legia Training Center to fundament strategii rozwoju Legii. Naszym celem jest nie tylko umacniać się na pozycji najlepszego klubu w Polsce, ale także konsekwentnie budować pozycję Legii w Europie i dołączyć do europejskiej elity klubów piłkarskich – mówił podczas konferencji prasowej prezes Legii.

Trzeba się uczyć od najlepszych, więc przedstawiciele klubu najpierw zwiedzali czołowe ośrodki. Byli w ponad 30 miejscach w: Hiszpanii, Belgii, Holandii, Niemczech, Francji czy Anglii (m.in. ośrodki Tottenhamu, Ajaksu czy RB Lipsk), przeprowadzali konsultacje i wreszcie wypracowali model - ich zdaniem najlepszy dla Legii.

Projekt, jak chwali się Legia najnowocześniejszego ośrodka w regionie, przygotowało LAP Studio, które we współpracy z Estudio Lamela projektu ośrodka treningowego Realu Madryt. Wybór miejsca padł ostatecznie na gminę Grodzisk Mazowiecki, jak mówił podczas prezentacji Tomasz Zahorski, doradca prezesa Mioduskiego, jednej z najlepiej zarządzanych gmin w Polsce, a ponadto świetnie skomunikowanej.

Atutem do ośrodka Legia Training Centre będzie można dojechać z Łazienkowskiej w około 30 minut, a z Lotniska Fryderyka Chopina nawet w 15 minut. Niedaleko przebiegają dwie drogi szybkiego ruchu (A2 oraz S8), więc jeśli jakaś drużyna z Europy (zwłaszcza z południa) będzie chciała zorganizować tutaj latem obóz przygotowawczy, to będzie mogła łatwo się do ośrodka dostać. W zasięgu godziny jazdy samochodem mieszka osiem milionów ludzi, a to może być ważne przy wyławianiu talentów.

Oczywiście, to tylko dodatkowe możliwości, bo podstawowo ośrodek będzie służył pierwszej drużynie i Akademii Legii. W ośrodku ma powstać m.in. sześć boisk (w przyszłości może ich być nawet więcej), szatnie dla pierwszej drużyny i drużyn Akademii, siłownia, gabinety medyczne i lekarskie, biura pionu sportowego, 24 pokoje hotelowe dla zawodników pierwszej drużyny, 30 pokojów w bursie dla wychowanków Akademii oraz LegiaLab, czyli jednostka badawcza, wspomagająca sportowców, współpracująca z placówkami naukowymi, a w przyszłości być może także wprowadzająca na rynek nowe produkty. Takie laboratoria powstały ostatnio m.in. w Barcelonie i Arsenalu, ale jak dodaje Tomasz Zahorski, Legia nie ma tutaj wielkiego opóźnienia i startuje do tego biznesu niemal razem z europejską czołówką.

Legia chciałaby także sprzedać nazwę ośrodka, co może cieszyć się sporym zainteresowaniem kontrahentów. Całość inwestycji ma kosztować około 80 mln złotych. Do budżetu, oprócz Legii, dołożyły się Ministerstwo Sportu i Turystyki (11 mln zł), Ministerstwo Rozwoju (1,2 mln zł na LegiaLab), w finansowaniu bierze też udział Bank Gospodarstwa Krajowego. Tereny, na których położony będzie ośrodek, są własnością Legii, a konkretnie spółki celowej, powołanej w celu przeprowadzenia inwestycji.

Budowa ma się rozpocząć w kwietniu. W czerwcu 2020 roku mają się zakończyć prace budowlane, a od lipca 2020 roku Legia Training Centre ma już działać.