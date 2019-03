Milan-Inter: Pierwsze derby Krzysztofa Piątka

W niedzielę wieczorem Milan zmierzy się z Interem. Stawką trzecie miejsce w Serie A i gra w Lidze Mistrzów.

Obie drużyny dzieli tylko punkt, obie próbują odbudować swoją potęgę, a nie ma do tego lepszej drogi niż występy w Champions League. Milan nie grał w niej od 2014 roku.

Poniżej dalsza część artykułu

Do końca sezonu Serie A pozostało jeszcze 11 kolejek, podczas których zespół Piątka spotka się m.in. z Juventusem i Lazio, ale to derby Mediolanu mogą się okazać przepustką do europejskiej elity. Zwycięzcom na pewno dodadzą energii na ostatnie tygodnie.

Inter to jeden z tych rywali, którym Piątek nie strzelił wciąż bramki. W rundzie jesiennej, jeszcze w barwach Genoi, przeżył wysoką porażkę (0:5). Na boisku pojawił się wówczas dopiero w drugiej połowie, w niedzielę trudno sobie wyobrazić, by nie wyszedł w podstawowym składzie Milanu. Nie zostawia się na ławce kogoś, kto w pierwszych dziewięciu meczach w nowych barwach zdobył osiem goli, a w klasyfikacji strzelców dorównuje Cristiano Ronaldo (po 19 bramek).

W Interze skrupulatnie opracowują plan powstrzymania polskiego snajpera, a jego głównym wykonawcą ma być Milan Skriniar - Słowak, którego nazwisko znajduje się w notesach skautów wielu większych i bogatszych klubów.



Transmisja derbów Mediolanu w niedzielę o 20:30 w Eleven Sports 1