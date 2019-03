Zwycięstwo Bayernu, dwa gole Lewandowskiego

Borussia przegrała z Bayernem Monachium 1:5 (1:2) w meczu 24. kolejki niemieckiej Bundesligi. Dwie bramki dla gości zdobył Robert Lewandowski, który zrównał się z Claudio Pizarro w liczbie bramek zdobytych przez obcokrajowców - pisze Onet.

Przed meczem Borussia plasowała się na czwartym miejscu w tabeli z dorobkiem czterdziestu trzech punktów. Ostatnio przegrała 0:3 z VfL Wolfsburg. Bayern był wiceliderem i miał na swoim koncie pięćdziesiąt jeden "oczek". W poprzedniej kolejce pokonał Herthę Berlin 1:0.

Pierwszy gol padł w drugiej minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka trafiła do Javiego Martineza, a ten strzałem głową wyprowadził Bayern na prowadzenie. W 11. minucie było już 2:0. Strzelił Thomas Mueller.

W 22. minucie świetną okazję miał Robert Lewandowski, ale na posterunku był Yann Sommer. W ciągu kolejnych dziesięciu minut dwie dobre szanse miał Serge Gnabry.

W 37. minucie w końcu odpowiedzieli gospodarze. Thorgan Hazard podał do Larsa Stindla, który posłał piłkę do siatki. Do przerwy Bayern prowadził 2:1.

W 47. minucie Thiago Alcantara podał do Lewandowskiego, a Polak strzałem pod poprzeczkę wpisał się na listę strzelców. W 75. minucie szansę miał Lewandowski, ale dobrze interweniował bramkarz. Przy dobitce Gnabry'ego nie miał już jednak szans. W 90. minucie Bayern miał jeszcze rzut karny i Lewandowski pewnym strzałem podwyższył wynik.

Po tym meczu Robert Lewandowski zrównał się z Claudio Pizarro w liczbie strzelonych bramek przez obcokrajowców.

Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium 1:5 (1:2)

Bramki: Lars Stindl (37) - Javi Martinez (2), Thomas Mueller (11), Robert Lewandowski (47, 90-k), Serge Gnabry (75)

