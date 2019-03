Ekstraklasa: Słaba Wisła znów przegrywa Fotorzepa/ Dariusz Gorajski

Wisła Kraków przegrała z Pogonią Szczecin 2:3 w meczu 24. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wynik nie do końca oddaje to, co działo się na boisku. Przez większość meczu Pogoń była zespołem o klasę lepszym i kontrolowała przebieg wydarzeń - ocenia Onet.