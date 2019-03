Maradona uznał ojcostwo kolejnej trójki dzieci. "Jeszcze troje i będzie miał piłkarską jedenastkę"

Diego Maradona, legenda argentyńskiej piłki, potwierdził ojcostwo trójki dzieci urodzonych na Kubie. W ten sposób ma już łącznie osiem pociech.

- Maradona ma troje dzieci na Kubie, z którymi jest w kontakcie - powiedział Matias Morla, prawnik Maradony, w rozmowie z argentyńskim Canal Trece. Potwierdzenie ich ojcostwa oznacza, że 58-letni obecnie mistrz świata z 1986 roku ma łącznie już ósemkę dzieci.

- Jeszcze trzy, i będzie miał piłkarską jedenastkę. Możesz to zrobić - napisała na swoim koncie na Instagramie 29-letnia córka Maradony, Giannina. Ona i jej siostra Dalma (31 lat), są czołowymi krytyczkami piłkarza, razem z ich matką Claudią Villafane, z którą Maradona był w związku małżeńskim w latach 1984-2003.

Maradona przebywał na Kubie w latach 2000-2005, gdzie (z przerwami) próbował leczyć się z uzależnienia od kokainy. - Do tej pory dzieci nie zostały rozpoznane (jako potomkowie Maradony), ale Diego weźmie odpowiedzialność za to, za co musi wziąć odpowiedzialność - powiedział prawnik byłego piłkarza.

Maradona przez lata zaprzeczał, by miał jakiekolwiek dzieci spoza związku z Claudią Villafane. Po długich sądowych bataliach musiał jednak uznać ojcostwo 32-letniego obecnie Diego Juniora i 22-letniej Jany. Piąte dziecko - sześcioletni Diego Fernando - urodziło się z niedawnego związku z inną partnerką, Veronicą Ojedą.