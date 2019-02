Angielskie kluby znów wydały najwięcej

Według firmy Deloitte, w styczniu kluby Premier League przeznaczyły na transfery 180 mln funtów, w całym sezonie 2018/2019 – 1,4 mld funtów.

To drugi co do wielkości wynik w historii ligi. Więcej wydano tylko w poprzednim sezonie – 1,9 mld funtów. Po raz pierwszy od zimy 2011/2012 zanotowano więc spadek (w ujęciu rok do roku).

– To rezultat kilku czynników, m.in. ograniczonej aktywności największych angielskich klubów oraz dobrej kondycji finansowej pozostałych drużyn, co siłą rzeczy zmniejsza potrzebę sprzedaży najlepszych zawodników wewnątrz ligi – mówi Przemysław Zawadzki, Partner Associate, Lider Grupy Sportowej w Deloitte.

Kluby Premier League w styczniu i tak wydały najwięcej spośród europejskiej czołówki (równowartość 205 mln euro). Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęły: włoska Serie A (160 mln euro), francuska Ligue 1 i niemiecka Bundesliga (po 75 mln euro) oraz hiszpańska La Liga (70 mln euro).

Aż 72 proc. całkowitej kwoty wydatków w obecnym sezonie przeznaczono w Premier League na transfery zawodników z zagranicy. Poza tym kluby coraz częściej poszukują możliwości wypożyczania piłkarzy z opcją zakupu, próbując uniknąć wysokich opłat za sprowadzanie niesprawdzonych talentów.