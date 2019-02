Ekstraklasa: Trwa fatalna passa Arki. Porażka z Piastem

Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Arką Gdynia 2:1 w meczu otwierającym 23. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Zwyciężając w drugim meczu z rzędu zespół Waldemara Fornalika awansował już na czwarte miejsce w tabeli - podkreśla Onet.

Obie drużyny podchodziły do spotkania w odmiennych nastrojach. Arka nie wygrała meczu od sześciu spotkań, będąc przez ten okres najsłabszą drużyną całej ekstraklasy. Piast z kolei w ostatniej kolejce wysoko 4:0 wygrał z faworyzowanym Lechem Poznań.

Na prowadzenie goście wyszli w 28. minucie, kiedy Tom Hateley dośrodkował z rzutu wolnego. W polu karnym najwyżej wyskoczył Jakub Czerwiński i strzałem głową trafił do siatki. 0:2 było jeszcze przed przerwą. Martin Konczkowski dostał piłkę na prawym skrzydle i idealnie dograł do Joela Valencii. Ten był w polu karnym zupełnie niekryty i oddał strzał bez przyjęcia. Bramkarz Arki nie miał nic do powiedzenia - komentuje Onet.

Po przerwie długo obie drużyny nie wypracowywały sobie dogodnych okazji, aż do samej końcówki. Gdyby w 83. minut Michał Janota wykorzystał rzut karny, po faulu na nim Jakuba Czerwińskiego, gospodarze mieliby szanse nawet na remis. Świetnie interweniował jednak Frantisek Plach. Nie pomylił się za to w 88. minucie Damian Zbozień, wyskakując do dośrodkowania z rzutu rożnego i strzałem głową zmniejszył rozmiary porażki.

Arka Gdynia - Piast Gliwice 1:2 (0:2)

Bramki: Damian Zbozień (88) - Jakub Czerwiński (28), Joel Valencia (42).

Żółte kartki: Adam Marciniak, Luka Maric, Dawid Sołdecki - Patryk Dziczek, Frantisek Plach.

Arka: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Luka Maric (90. Goran Cvijanovic), Adam Danch, Adam Marciniak - Adam Deja, Michał Nalepa (79. Nabil Aankour), Michał Janota - Luka Zarandia, Maciej Jankowski, Maksymilian Banaszewski (75. Dawid Sołdecki).

Piast: Frantisek Plach - Marcin Pietrowski, Jakub Czerwiński, Aleksandar Sedlar, Mikkel Kirkeskov - Martin Konczkowski (85. Tomasz Jodłowiec), Patryk Dziczek, Tom Hateley, Joel Valencia, Jorge Felix - Piotr Parzyszek (74. Michal Papadopulos).