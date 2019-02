MŚ U-20: Polska grupa niemal kopią z Rosji. Tylko Tahiti zamiast Japonii

Biało-czerwoni, losowani z pierwszego koszyka, trafili najpierw na Kolumbię z drugiego, a następnie na Senegal z czwartego koszyka. Gdy dodać do tego, że z trzeciego można było trafić na Japonię, kibice mieli już przed oczyma kopię grupy z seniorskich mistrzostw sprzed roku w Rosji. Jednak zamiast Japonią, los uzupełnił "polską" grupę reprezentacją Tahiti.

Turniej Mistrzostw Świata U-20 odbędzie się w dniach 23 maja - 15 czerwca br. Miasta-gospodarze meczów to Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdynia, Lublin, Łódź i Tychy.

