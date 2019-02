Piątek w Milanie już dostaje premię

Krzysztof Piątek w AC Milan jest prawdziwym objawieniem. W barwach nowego klubu strzelił cztery bramki, jeśli dołoży piątą, może liczyć na specjalną premię - podaje Onet. To nie koniec bonusów, na jakie może liczyć polski napastnik w tym sezonie.

Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", Krzysztof Piątek dzięki kontraktowi z AC Milan zarabia 1,8 miliona euro rocznie. To jednak nie wszystko, na co może liczyć "Il Pistolero". Polski napastnik ma być nagradzany specjalną finansową premią za każde pięć bramek. Oznacza to, że niezwykle skuteczny piłkarz do klubowej kasy może się już zgłosić po najbliższym meczu z Atalantą Bergamo - czytamy w Onet.

Na tym nie koniec. Piątek ma dostawać dodatkowe premie za każde kolejne pięć bramek, aż do limitu dwudziestu pięciu goli. Dosłownie zatem, opłaca mu się być skutecznym. Aktualny jego dorobek w nowych barwach to dwie bramki w Serie A i dwie w Pucharze Włoch.

Piątek trafił do AC Milan z Genoa CFC za 35 milionów euro i dzięki swojej skuteczności z miejsca stał się ulubieńcem kibiców.

