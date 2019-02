Znaleziono samolot, którym leciał Emiliano Sala

Na dnia kanału La Manche odnaleziono wrak samolotu z zaginionym napastnikiem Cardiff City Emiliano Salą i pilotem Davidem Ibbotsonem.

Jak informuje Sky News, samolot, którym leciał do Anglii piłkarz, został odnaleziony dziś rano przez statek poszukiwawczy na dnie kanału La Manche.

Samolot Piper Malibu zniknął z radarów w pobliżu Wysp Normandzkich 22 stycznia.

Prywatnie finansowane poszukiwania rozpoczęły się w niedzielę. Wraku samolotu szukał w imieniu rodziny piłkarza badacz morski David Mearns.

Piłkarz był zaniepokojony stanem maszyny

Emiliano Sala, najdroższy w historii piłkarz Cardiff City, sprowadzony tej zimy do klubu Premier League za 15 mln funtów, w ostatniej wiadomości głosowej wysłanej za pośrednictwem aplikacji WhatsApp do swoich przyjaciół napisał, że "zaczyna się bać" i że jeśli w ciągu półtorej godziny nie wyśle kolejnej wiadomości, ktoś powinien zacząć go szukać.