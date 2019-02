Wydobyto ciało z wraku samolotu, którym leciał Emiliano Sala

Zespół prowadzący prace poszukiwawcze wydobył ciało z wraku samolotu, którym leciał Emiliano Sala.

Ekipy poszukiwawcze zlokalizowały wrak samolotu na dnie kanału w pobliżu wyspy Guernsey, ponad 60 metrów pod wodą. Agencja Badania Wypadków Lotniczych poinformowała, że cała operacja odbywa się w bardzo trudnych warunkach pogodowych. Ciało, jak podkreśla agencja - "wydobyte z jak największym poszanowaniem godności osoby zmarłej", zostało przekazane koronerowi, który podda je dalszym badaniom

Po jego wydobyciu akcja poszukiwawcza została zawieszona z powodu pogarszającej się pogody.

Emiliano Sala, najdroższy w historii piłkarz Cardiff City, sprowadzony tej zimy do klubu Premier League za 15 mln funtów, w ostatniej wiadomości głosowej wysłanej za pośrednictwem aplikacji WhatsApp do swoich przyjaciół napisał, że "zaczyna się bać" i że jeśli w ciągu półtorej godziny nie wyśle kolejnej wiadomości, ktoś powinien zacząć go szukać.

W środę okazało się, że klub Cardiff City otrzymał list od poprzedniego klubu w Nantes, grożący wszczęciem postępowania sądowego, jeżeli pierwsza planowana transza przelewu za Salę nie zostanie przekazana w ciągu najbliższych 10 dni.