Pracuję w Wiśle od siedemdziesięciu lat. Pierwsze kroki w klubie stawiałem w 1946 roku. Nie pamiętam, by wcześniej Biała Gwiazda znalazła się na tak ostrym zakręcie jak teraz, choć niejednokrotnie zdarzały się trudne sytuacje. Nigdy nie było też takiego ataku medialnego. Ten atak trochę mnie dziwi. Kiedy padały Polonia, ŁKS, Widzew czy Ruch, nie wywoływało to aż takiego zainteresowania.

Kiedy pojawił się temat współpracy z "Miśkiem"?

By w pełni oddać sytuację trzeba cofnąć się do 2011 roku, kiedy na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym głosami większości sekcji do zarządu zostali wybrani panowie Piotr Wawro i Robert Szymański, którzy wcześniej byli prezesami Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków. W ślad za panem Wawro, który został wiceprezesem ds. finansowych, wszedł do klubu słynny "Misiek". Przedstawiono mi do podpisu umowę na wydzierżawienie mu siłowni. Nie ukrywam, że wierzyłem wtedy w to, do czego mnie przekonywał Wawro: szansę resocjalizacji "Miśka". Paweł M. uczynił jako młody chłopak wiele złego, choćby tym rzutem nożem w głowę Dino Baggio, ale później odcierpiał swoje, założył firmę zarejestrowaną w KRS i nic nie stało na przeszkodzie, by taką umowę podpisać. Tym bardziej że siłownia znajdująca się w tzw. nowej hali, prowadzona przez poprzednika, była w fatalnym stanie, a najemca przestał płacić czynsz. Stąd udostępnienie siłowni Pawłowi M., który zobowiązał się do remontu i wzbogacenia jej o nowy sprzęt. O ile wiem, Piotr Wawro pożyczył mu na to wyposażenie 300 tysięcy złotych i faktycznie siłownia zaczęła działać bardzo dobrze. Pojawił się wspomniany sprzęt. Stąd relatywnie niski czynsz.

Wejdę panu w słowo. Rzeczniczka Wisły Kraków, Iwona Stankiewicz, informowała niedawno: "Czynsz [za siłownię] wynosi 9250 zł, a w okresie wakacyjnym 4990 zł".

Nie powiem panu dokładnie, ale o ile pamiętam, podpisywaliśmy umowę właśnie na taką kwotę. Jak mówiłem, niskie opłaty wzięły się stąd, że firma Pawła M. zobowiązała się do generalnego remontu.

Dziennikarz TVN Szymon Jadczak informował, że umowę podpisano do końca... 2029 roku. Skąd tak długi termin?

Umowa obowiązywała do 2027 roku. Piotr Wawro zasugerował mi, że inwestycje, które poczyni Paweł M., nie mogą się zwrócić w ciągu paru lat. Później została skrócona, bo nowy statut nie przewidywał możliwości podpisania umowy na dłuższy okres.

Nie przeszkadzało panu, że do klubu wchodzi człowiek z przeszłością kryminalną, który w dodatku mocno zaszkodził Wiśle?

Odpowiedziałem już panu na to pytanie. Przekonywano mnie, że Paweł M. już swoje odcierpiał i chce odkupić winę.