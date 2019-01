Wiadomość od Sali przed zaginięciem samolotu: Zaczynam się bać AFP

Emiliano Sala, najdroższy w historii piłkarz Cardiff City, sprowadzony tej zimy do klubu Premier League za 15 mln funtów, w ostatniej wiadomości głosowej wysłanej za pośrednictwem aplikacji WhatsApp do swoich przyjaciół mówi, że "zaczyna się bać" i że jeśli w ciągu półtorej godziny nie wyśle kolejnej wiadomości, ktoś powinien zacząć go szukać.