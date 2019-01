Serie A: Mariusz Stępiński za Piątka w Genoi?

Krzysztofa Piątka, który przechodzi obecnie testy medyczne w Milanie, może w Genoi zastąpić inny napastnik z Polski, Mariusz Stępiński, który obecnie jest piłkarzem Chievo Werona - informuje Onet.

Onet, powołując się na włoskie media podaje, że Genoa i Chievo rozpoczęły już rozmowy na temat transferu Stępińskiego.

Piątek jest piłkarzem Genoi od lata 2018 roku. W ciągu pół roku Polak strzelił dla drużyny z Genui aż 19 goli (13 w lidze, 6 w Pucharze Włoch) - a teraz ma przenieść się do Milanu, który prawdopodobnie wyłoży za niego ok. 35 mln euro (Cracovia sprzedała Piątka za ok. 4 mln euro).

Z kolei Stępiński w tym sezonie w 21 meczach Serie A i Pucharu Włoch zdobył cztery gole i zaliczył jedną asystę.

Zarówno Piątek, jak i Stępiński są reprezentantami Polski.