Carlo Ancelotti: Na Piątka mamy Milika

Przed hitowym meczem AC Milan - Napoli na Półwyspie Apenińskim mówi się przede wszystkim o rywalizacji Krzysztofa Piątka z Arkadiuszem Milikiem. Głos po transferze Polaka na San Siro zabrał także, cytowany przez Onet, Carlo Ancelotti, który będzie miał w sobotę za zadanie wymyślenie sposobu na zatrzymanie tego zawodnika.

- Jestem przekonany, że Krzysztof Piątek da wiele radości kibicom Milanu, ale my mamy w składzie Arkadiusza Milika - powiedział na konferencji prasowej trener Napoli, wyraźnie zaznaczając, że oczekuje pytań o piłkarzy swojego zespołu.

To właśnie Milik jest ostatnio największą gwiazdą zespołu spod Wezuwiusza. Polak stał się najskuteczniejszym strzelcem Napoli, a ostatnio trafia w każdym meczu. Można być pewnym, że starcie z Milanem zacznie w podstawowym składzie. W przeciwieństwie do innego czołowego piłkarza, Allana, który wciąż odczuwa skutki kontuzji - czytamy w Onecie.

- To nie był dla niego optymalny tydzień, mało trenował. Nie znajdzie się w kadrze meczowej, ale powinien być dostępny do gry w kolejnym meczu. Nie jest też prawdą, że odchodzi z klubu, żadne ustalenia w tej sprawie nie zapadły - mówił Ancelotti, komentując doniesienia o rychłych przenosinach tego zawodnika do Paris Saint-Germain.

Mecz Milan - Napoli w sobotę o godz. 20:30.

