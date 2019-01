Wicepremier Włoch skomentował transfer piłkarza. "Najemnik"

Szef MSW Włoch i wicepremier Matteo Salvini skomentował przenosiny Gonzalo Higuaina, napastnika z Argentyny z AC Milanu do Chelsea słowami, że cieszy się z odejścia napastnika wypożyczonego z Juventusu Turyn, ponieważ Higuain, jego zdaniem, jest "najemnikiem".

Odejście Higuaina z Milanu pociągnęło za sobą transfer Krzysztofa Piątka z Genoi do Milanu - napastnik, który w Serie A strzelił już w tym sezonie 13 goli, przeszedł do drużyny z Mediolanu za ok. 35 mln euro stając się najdroższym polskim piłkarzem w historii.

Piątek zadebiutował już w meczu Serie A w barwach Milanu - wszedł na murawę w 72 minucie meczu z Napoli (zakończonego wynikiem 0:0).

- Cieszę się, że Higuain odszedł - powiedział Salvini, który jest znany z kibicowania Milanowi. - Mam nadzieję, że nigdy więcej nie zobaczę go w Milanie, ponieważ nie zachowywał się w godny sposób - dodał.

- Nie lubię najemników w polityce i futbolu - dodał wicepremier Włoch.

Higuain w 22 meczach rozegranych w tym sezonie w barwach Milanu zdobył 8 goli.

Salvini wypowiedział się też na temat Piątka. - Lubię go bardzo, plus ma paszport kraju UE - stwierdził.