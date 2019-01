Nowy prezes Wisły Kraków. Klubowi pomoże były prezes Legii Warszawa

Podczas konferencji prasowej poinformowano, że nowym prezesem Wisły Kraków i i Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków został Rafał Wisłocki.

Do tej pory Rafał Wisłocki był członkiem zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków i dyrektorem zarządzającym akademią piłkarską.

Wczoraj Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformowała o zawieszeniu Wiśle Kraków licencji na rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2018/2019.

Licencja została zawieszona "ze względu na niejasną sytuację prawną klubu oraz w związku z licznymi naruszeniami postanowień Podręcznika Licencyjnego".

To kolejny zwrot wokół Wisły Kraków. Do 28 grudnia firmy Alelega i Noble Capital Partners miały przelać na konta wierzycieli Wisły Kraków 12,2 miliona złotych. o 29 grudnia miały przedstawić Towarzystwu Sportowemu Wisła Kraków potwierdzenie wykonania przelewu, co uczyniłoby je właścicielami krakowskiego klubu.

Pomoc od Bugłsawa Leśnodorskiego

Wczoraj swoją pomoc Wiśle Kraków zaoferował były prezes Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski. - Jeśli potrzebujecie pomocy prawnej w tym trudnym momencie, to mogę spróbować wam pomóc - napisał wczoraj na Twitterze.

Dziś Wisłocki poinformował, że oferta została przyjęta. Wiadomość ta została potwierdzona na konferencji prasowej.

"Żeby było jasne to moim zdaniem poza „piłką” i działem sportu w Wiśle musi zmienić się wszystko! Kompletnie nowe otwarcie, inaczej nic z tego nie będzie" - napisał Leśnodorski.