Bramkarz Crystal Palace wykonał nazistowski salut?

Hennessey, reprezentant Walii, został uwieczniony z prawą ręką uniesioną w charakterystyczny sposób do góry na zdjęciu wrzuconym na Instagram przez Maxa Meyera, obrońcę drużyny z Londynu, który z pochodzenia jest Niemcem.

Zdjęcie wykonano po zwycięstwie Crystal Palace w meczu z Grimsby, w trzeciej rundzie Pucharu Anglii.

Hennessey twierdzi jednak, że nie wykonywał salutu, a jedynie "machał i krzyczał do osoby, która robiła zdjęcie" i "podniósł rękę do ust, żeby było go lepiej słychać".

We wpisie na Twitterze 31-letni bramkarz dodał, że "zwrócono mu uwagę iż na zdjęciu wygląda to tak, jakby wykonywał całkowicie niewłaściwy rodzaj salutu". "Zapewniam wszystkich, że nigdy czegoś takiego nie zrobię, a podobieństwo (mojego gestu) do takiego zachowania jest całkowicie przypadkowe. Miłość i pokój. Wayne".

Yesterday evening I had a meal with my team mates and we had a group photograph. I waved and shouted at the person taking the picture to get on with it and at the same time put my hand over my mouth to make the sound carry. It’s been brought to my attention that frozen in a