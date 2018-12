Serie A: Ronaldo wszedł z ławki i uratował Juventus

Juventus dopiero w końcówce spotkania zdołał wyrwać punkt w Bergamo, gdzie tylko zremisował z miejscową Atalantą 2:2. Gola na wagę punktu zdobył wprowadzony z ławki Cristiano Ronaldo.

Dla drużyny z Bergamo dwa razy trafił Duvan Zapata, choć pierwszy z gola (samobójcze trafienie Berata Djimsitiego) cieszył się Juventus.

Od 53 minuty "Stara Dama" grała w "10" po czerwonej kartce dla Rodrigo Betancura. Chwilę później Zapata strzelił drugą bramkę dla Atalanty.

Wtedy Massimiliano Allegri postanowił posłać do boju Ronaldo, a ten w końcówce spotkania doprowadził do remisu strzałem z bliskiej odległości. W końcówce Leonardo Bonucci strzelił nawet zwycięskiego gola dla Juve, ale nie został on uznany.

Bramki Juventusu bronił w tym meczu Wojciech Szczęsny.

W innych meczach 18. kolejki rozegranych w środę Sampdoria Genua (Karol Linetty zagrał 90 minut, Dawid Kownacki przesiedział mecz na ławce rezerwowych) wygrała z Chievo Werona (66 minut Pawła Jaroszyńskiego, 90 minut Mariusza Stępińskiego) 2:0, Frosinsone (Bartosz Salamon zagrał 14 minut) zremisowało 0:0 z AC Milanem, Bologna (90 minut Łukasza Skorupskiego) uległa Lazio Rzym 0:2, Cagliari wygrało 1:0 z Genoą (90 minut Krzysztofa Piątka), a Fiorentina uległa Parmie 0:1.