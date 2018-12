Media: Pazdan o krok od transferu do Turcji

Michał Pazdan, obrońca Legii Warszawa, jest o krok od przenosin do Yeni Malatyaspor - trzeciej drużyny tamtejszej ligi - poinformował Onet, powołując się na doniesienia tureckich mediów.

O transferze 31-letniego Pazdana piszą między innymi "Fanatik" oraz "Yenicag". Do sieci wyciekło też oficjalne zapytanie, wystosowane przez władze Malatyasporu.

Tureckie media różnią się w swoich doniesieniach w kwestii tego, na ile lat Pazdan zwiąże się z nowym klubem. "Yenicag" pisze o trzyletniej umowie, zaś "Fanatik" - o kontrakcie o połowę krótszym.

Pazdan jest związany z Legią umową do zakończenia sezonu 2018/2019. Zimowe okienko transferowe to więc ostatnia szansa, by na wychowanku Hutnika Kraków zarobić - zauważa Onet.

35-krotny reprezentant Polski, do niedawna podpora obrony w kadrze, ma za sobą słabą rundę jesienną. W barwach Legii zagrał tylko siedem razy.