Ekstraklasa: Lech rozbija czerwoną latarnię

Lech Poznań rozgromił na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec 6:0 w meczu 19. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Kolejorz powoli odbudowuje się z kryzysu, to jego drugie zwycięstwo po objęciu sterów w klubie przez Adama Nawałkę - zauważa Onet.

Mecz z Zagłębiem źle rozpoczął się dla poznaniaków. W 4. minucie spotkania bardzo ucierpiał Jasmin Burić, który podczas pierwszej interwencji zderzył się z Konradem Wrzesińskim. W konsekwencji Bośniak rozbił głowę i nie był w stanie kontynuować gry. Nawałka został więc zmuszony do zmiany już w pierwszych minutach meczu.

Na pierwszą bramkę w tym spotkaniu kibice musieli czekać do 23. minuty. Fantastycznym strzałem z dystansu popisał się Robert Gumny po podaniu Wołodymyra Kostewycza. W 41. minucie Christian Gytkjaer najwyżej wyskoczył do piłki po dośrodkowaniu z prawej strony i uderzeniem głową posłał ją do siatki, podwyższając na 2:0. Szansę na gola miało także Zagłębie. Już w doliczonym czasie Wrzesiński otrzymał prostopadłe podanie, minął bramkarza Lecha, ale trafił tylko w słupek.

To nie był koniec strzelaniny Lecha. Jeszcze w 78. minucie po raz kolejny na listę strzelców wpisał się Amaral, a trzy minuty przed końcem spotkania bramkę zdobył debiutant Filip Marchwiński. To najmłodszy strzelec gola dla Lecha w historii klubu.

W ostatnim ligowym meczu w tym roku Lech pojedzie do Krakowa, gdzie zmierzy się z Wisłą. Zagłębie natomiast u siebie zagra z Legią Warszawa. Nastroje w obu klubach są diametralnie różne. Zespół z Sosnowca zamyka ligową tabelę ze stratą pięciu punktów do przedostatniego Górnika Zabrze. Lech jest obecnie czwarty i ma na koncie 30 punktów, tyle samo co Piast Gliwice i Korona Kielce. Strata tej trójki do liderującej Lechii Gdańsk to 8 punktów.

Zagłębie Sosnowiec - Lech Poznań 0:6 (0:2)

Bramki: Robert Gumny (22), Christian Gytkjaer (41), Tymoteusz Klupś (50), Joao Amaral 2 (58, 79), Filip Marchwiński (86).

Zagłębie: Dawid Kudła - Arkadiusz Jędrych, Piotr Polczak, Mateusz Cichocki - Michael Heinloth (76. Konrad Kumor), Bartłomiej Babiarz, Szymon Pawłowski, Sebastian Milewski (64. Callum Rzonca), Dejan Vokic (61. Adam Banasiak), Patrik Mraz - Konrad Wrzesiński.

Lech: Jasmin Buric (9. Matus Putnocky) - Robert Gumny, Rafał Janicki, Nikola Vujadinovic, Wołodymyr Kostewycz - Tymoteusz Klupś (71. Filip Marchwiński), Pedro Tiba, Łukasz Trałka, Maciej Makuszewski - Joao Amaral (83. Marcin Wasielewski), Christian Gytkjaer.