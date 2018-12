Prezent na święta: Mourinho zwolniony

Manchester United rozstał się z portugalskim trenerem. Główny powód jest ten sam co zawsze – słabe wyniki, ale jak zwykle w przypadku Jose Mourinho – to nie cała prawda.

Mourinho trenerem Manchesteru United był od maja 2016 r. (zastąpił Holendra Louisa van Gaala). Jego bilans nie jest powalający, szczególnie jak na klub z taką historią i z takimi ambicjami. Wygrał Ligę Europy, Puchar Ligi i mecz o Tarczę Dobroczynności (pomiędzy zwycięzcą ligi i zdobywcą Pucharu Anglii).

W Premier League satysfakcji jednak nie było – Manchester United zajął szóste miejsce w pierwszym sezonie z Mourinho i drugie w ubiegłym. W obecnych rozgrywkach po 17 kolejkach zajmuje szóste miejsce, tracąc do prowadzącego Liverpoolu 19 punktów (to najgorszy bilans pierwszej części sezonu od 28 lat).

I właśnie porażka z Liverpoolem 1:3 w niedzielę sprawiła, że Portugalczyk żegna Manchester. Ale nie tylko wyniki świadczą przeciwko niemu. Mourinho skonfliktowany był z częścią drużyny, nie tylko z Paulem Pogbą, z którym nie szczędzili sobie uszczypliwości (Francuz mecz z Liverpoolem przesiedział na ławce rezerwowych).

Klub opublikował komunikat, z którego wynika, że w ciągu 48 godzin poznamy trenera tymczasowego, a definitywnego wyboru władze dokonają po głębszej refleksji, z myślą już o przyszłym sezonie (podobno numerem 1 wśród kandydatów jest Zinedine Zidane).

Angielscy komentatorzy podkreślają, że Mourinho wydał 400 mln funtów na jedenastu piłkarzy i każdy z nich był jego osobistym wyborem, oraz to, że Portugalczyka nie zaakceptowali kibice Manchesteru, gdyż nie działał on zgodnie z „kulturą tego historycznego klubu".

Z bałaganu na Old Trafford zapewne najbardziej cieszą się w Paryżu, gdyż w lutym rywalem PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie właśnie Manchester United.

Dla tych, którzy nie znoszą wokółboiskowego chamstwa, zwolnienie Mourinho jest dobrym prezentem na święta. Trudno zapomnieć, jak Portugalczyk ciągnie za ucho trenera Titę Vilanovę z Barcelony, a to tylko „truskawka na torcie", mówiąc po piłkarsku.

Mourinho nigdy nie przegrywał – zawsze krzywdzili go sędziowie, rywale grali nieczysto, a zupa była za słona. Ekspresyjne zachowanie przy ławce to nie był problem. Pep Guardiola czy Juergen Klopp bywają nawet bardziej ekspresyjni, ale nikt nie ma do nich pretensji, bo – sądząc z tego, co mówią, nie tylko o futbolu – to ludzie, którym monstrualne ego nie przesłania świata.

Mourinho często powtarzał, że prowokuje, by zdjąć ze swoich piłkarzy napięcie, by samego siebie uczynić celem ataków, ale w tę teorię coraz trudniej uwierzyć, a jej efektem ubocznym jest schamienie futbolu, bo Portugalczyk doczekał się naśladowców, którzy nie mają jego trenerskiej klasy, mają natomiast jego maniery.

Klopp, gdy został trenerem Liverpoolu, powiedział pamiętne zdanie, które najlepiej ilustruje różnicę między nim a Mourinho. Na pytanie dziennikarza, czy ma nadzieję być kolejnym „Special One", odpowiedział, że chce być „Normal One".

Na szczęście jego Liverpool prowadzi w lidze angielskiej i jeśli w lutym pokona Bayern Monachium w 1/8 finału Champions League, Niemiec udowodni, że przyzwoici ludzie mogą wygrywać, także w Anglii, w najstarszym i najbogatszym futbolu na świecie.