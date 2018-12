Ekstraklasa: Górnik rozbił Wisłę w Płocku

Górnik Zabrze wygrał z Wisłą w Płocku aż 4:0, odnosząc dopiero drugie wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie Ekstraklasy - relacjonuje Onet.

O skuteczności z poprzedniego sezonu przypomniał sobie napastnik ekipy z Zabrza, Igor Angulo, który w meczu z Wisłą trafił do siatki dwukrotnie - czytamy w Onecie.

Poniżej dalsza część artykułu

Na prowadzenie ekipę z Zabrza wyprowadził Kamil Zapolnik, po podaniu Jesusa Jimeneza. Dla Zapolnika był to pierwszy gol w Ekstraklasie.

Jimenez asystował też przy golu Angulo na 2:0 - Hiszpan popisał się pięknym uderzeniem w okienko bramki Wisły.

Na 3:0 Angulo trafił po podaniu Łukasza Wolsztyńskiego.

W końcówce Angulo odegrał też decydującą rolę przy bramce na 4:0 - to on podał do Marcina Urynowicza, który nie miał problemu z umieszczeniem piłki w bramce.

Wisła Płock – Górnik Zabrze 0:4 (0:1)



Bramki: Kamil Zapolnik (42), Igor Angulo (50, 67), Marcin Urynowicz (90+4)