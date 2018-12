Eliminacje mistrzostw Europy: Polska w grupie G

Piłkarska reprezentacja Polski zagra w grupie G eliminacji mistrzostw Europy w 2020 roku. Naszymi przeciwnikami będą Austria, Izrael, Słowenia, Macedonia i Łotwa.

W Dublinie rozlosowano grypy eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy w 2020 roku. Reprezentacja Polski trafiła do grupy G wraz z Austrią, Izraelem, Słowenią, Macedonią i Łotwą. W najsilniejszej grupie C zagrają Holandia, Niemcy, Irlandia Północna, Estonia i Białoruś.



Podział na grupy eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy 2020:



Grupa A: Anglia, Czechy, Bułgaria, Czarnogóra, Kosowo



Grupa B: Portugalia, Ukraina, Serbia, Litwa, Luksemburg



Grupa C: Holandia, Niemcy, Irlandia Północna, Estonia, Białoruś



Grupa D: Szwajcaria, Dania, Irlandia, Gruzja, Gibraltar



Grupa E: Chorwacja, Walia, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan



Grupa F: Hiszpania, Szwecja, Norwegia, Rumunia, Wyspy Owcze, Malta



Grupa G: Polska, Austria, Izrael, Słowenia, Macedonia, Łotwa



Grupa H: Francja, Islandia, Turcja, Albania, Mołdawia, Andora



Grupa I: Belgia, Rosja, Szkocja, Cypr, Kazachstan, San Marino



Grupa J: Włochy, Bośnia i Hercegowina, Finlandia, Grecja, Armenia, Liechtenstein

Poniżej dalsza część artykułu

O przydziale rywali zadecydowało losowanie przeprowadzone w Dublinie przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA). Turniej w 2020 roku odbędzie się w 12 miastach-gospodarzach w 12 różnych krajach.

Eliminacje mistrzostw Europy rozpoczną się w marcu 2019 roku.

ARTYKUŁY POWIĄZANE