Szczepłek o losowaniu EURO 2020: Lepiej być nie mogło

Z dziesięciu grup eliminacyjnych do mistrzostw Europy roku 2020 nasza wydaje się najłatwiejsza. Przeciwnikami Polski będą: Austria, Izrael, Słowenia, Macedonia i Łotwa. Z grupy wychodzą dwie drużyny. Trudno sobie wyobrazić, że wśród nich nie będzie naszej reprezentacji.

Tyle, że prawdopodobnie w krajach naszych przeciwników też panuje optymizm. W grupie nie ma jednego, zdecydowanego faworyta, który będzie poza zasięgiem pozostałych. Jest dwóch, a to już co innego. W wywiadzie dla TVP trener Izraela, znany w przeszłości austriacki piłkarz Andreas Herzog też to przyznał. Każdy rozsądnie myślący piłkarz, trener, kibic i dziennikarz powiedzą to samo: na podstawie wyników w ostatnich latach najlepsi w tej grupie wydają się Polacy i Austriacy.

Ale w Wiedniu, Jerozolimie, Lublanie, Skopje i Rydze myślą pewnie: a dlaczego mielibyśmy odpaść? Polska przegrała mundial i nie odniosła zwycięstwa w ostatnich sześciu meczach. Austrii na mundialu nawet nie było. Czeka na to od dwudziestu lat i nie zanosi się, aby nad Dunajem powstał nowy Wunderteam. Na mistrzostwach Europy we Francji Austria zajęła ostatnie miejsce w grupie. Jeden David Alaba, obrońca Bayernu, choćby do spółki z napastnikiem West Ham Markiem Arnautoviciem meczu nie wygrają.

Poniżej dalsza część artykułu

Fakt, że Jerzy Brzęczek spędził w lidze austriackiej dwanaście sezonów (plus półtora w Izraelu), a selekcjoner Austrii Franco Foda był jego trenerem w Sturmie Graz stanowi spory atut. Dzięki kontaktom Brzęczka i jego asystenta, króla strzelców ligi austriackiej Radosława Gilewicza będziemy wiedzieli o przeciwniku wszystko. Ale to jeszcze nie zagwarantuje sukcesów.

Z Izraelem i Łotwą Polska już przegrywała, nawet kiedy występowała w roli faworyta. Pierwsze mecze odbędą się już na wiosnę. Nie poprzedzą ich sparingi, bo nie ma na nie terminów. Przystąpimy do eliminacji po miesiącach niepowodzeń, ze świadomością, że budowa reprezentacji, mimo że intensywna, nie została zakończona. A mimo to powinniśmy być optymistami.