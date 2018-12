Puchar Polski: Rozwój Katowice poległ w dogrywce

Górnik Zabrze dopiero po dogrywce wygrał w Katowicach z tamtejszym Rozwojem 4:1 (1:1; 1:1) i awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski - relacjonuje Onet.

Drugoligowy Rozwój Katowice długo walczył jak równy z równym z grającym dwa szczeble wyżej Górnikiem - czytamy w Onecie.

To Rozwój Katowice strzelił też pierwszego gola w meczu - w 27 minucie Michał Płonka uderzył piłkę głową po rzucie rożnym, futbolówka odbiła się jeszcze od Michała Koja i wpadła do bramki.

Po 7 minutach było już 1:1 - w 34 minucie wyrównującego gola zdobył Jesus Jimenez.

Na kolejne bramki trzeba było czekać do drugiej połowy dogrywki. Wtedy to najpierw Kamil Zapolnik wyprowadził Górnika na prowadzenie, a potem do siatki Rozwoju trafiali jeszcze Szymon Matuszek i Łukasz Wolsztyński (z karnego).

Rozwój Katowice - Górnik Zabrze 1:4 (1:1)



Bramki: Płonka (27) – Jimenez (34), Zapolnik (108), Matuszek (113), Wolsztyński (k. 120+2)



Żółte kartki: Rafał Kuliński, Seweryn Gancarczyk.



Sędzia: Artur Aluszyk (Szczecin).

Widzów: 999