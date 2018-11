Football Leaks: Sergio Ramos na dopingu podczas finału LM

Niemiecki "Der Spigel" informuje, że po finale Ligi Mistrzów w 2017 roku w organizmie Sergio Ramosa wykryto niedozwolone środki. UEFA nie nałożyła na klub i piłkarza żadnej kary.

Badanie antydopingowe wykonano 3 czerwca 2017 roku, po finale Ligi Mistrzów w Cardiff, gdzie Real Madryt pokonał Juventus Turyn.

Lekarz Realu Madryt przed wykonaniem testu nie poinformował, że przed finałem Ligi Mistrzów Serio Ramos otrzymał zastrzyk z niedozwoloną substancją. UEFA uznała to za "błąd ludzki".

W organizmie Sergio Ramosa wykryto dekstametazon. Substancja została wstrzyknięta piłkarzowi w ramię i kolano. Oprócz działań przeciwzapalnych, może również wprowadzać organizm w stan euforii.

Użycie tego środka jest dozwolone tylko wtedy, gdy zgłosi to wcześniej lekarz. W ramach przeprowadzonego dochodzenia UEFA poprosiła klub i piłkarza o wyjaśnienia. Odpowiedzialność za tę sytuację wziął na siebie lekarz Realu Madryt.

Lekarz tłumaczył, że jego pomyłka związane z nieinformowaniem o stosowaniu zastrzyku wynikała z "euforii" po sięgnięciu po tytuł. Gdy po meczu lekarz i zawodnik udali się na test, do pokoju z gratulacjami przyszli król Hiszpanii Juan Carlos i premier Mariano Rajoy.

Po tych wyjaśnieniach UEFA zamknęła sprawę i poprosiła klub o większą staranność.

Jak informuje "Der Spiegel", nie było to jedyne złamanie przepisów przez Sergio Ramosa. Do podobnego zdarzenia doszło 15 kwietnia tego roku po ligowym spotkaniu z Malagą. Obrońca Realu Madryt miał przejść badanie, jednak poinformował osobę przeprowadzającą test, że najpierw chce wziąć prysznic. W odpowiedzi usłyszał, że będzie to naruszenie przepisów. Ramos skonsultował się z klubowym lekarzem i mimo ostrzeżenia wziął prysznic przed badanie.