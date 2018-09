Liga Narodów: Portugalia bez Ronaldo wygrywa z rezerwowymi Włochami

Portugalia wygrała w Lizbonie z Włochami 1:0 w meczu grupy 3 najwyższej dywizji piłkarskiej Ligi Narodów. Było to najciekawsze w poniedziałek spotkanie w ramach tych nowych europejskich rozgrywek.

Aktualnym mistrzom Europy, którzy wystąpili bez Cristiano Ronaldo, do zwycięstwo wystarczyło jedno trafienie. W 48. minucie na listę strzelców wpisał się Andre Silva, z bliska pokonując Gianluigiego Donnarummę. Gospodarze meczu mieli znacznie więcej dobrych okazji, ale wszystkie pozostałe próby włoski golkiper z powodzeniem zatrzymał. Do jego poziomu nie dostroili się specjalnie koledzy z drużyny - w większości rezerwowy skład nie był w stanie nawiązać równorzędnej walki z Portugalczykami.

Portugalia z trzema punktami po dwóch spotkaniach w ramach grupy A3 jest liderem tabeli. Włochy i Polska mają po jednym punkcie, po piątkowym remisie w Bolonii 1:1.

Mecz Portugalii z Włochami był jedynym w poniedziałek toczonym w ramach najwyższej dywizji. Na jej zapleczu Szwecja przegrała na własnym stadionie z Turcją 2:3, choć po 50 minutach gry prowadziła 2:0. Na trafienie Viktora Claessona po dwóch minutach odpowiedział jednak Hakan Calhanoglu, strzelając bramkę kontaktową. W samej końcówce spotkania najpierw wyrównał, a potem wyprowadził swój zespół na prowadzenie Emre Akbaba, występujący na co dzień w Galatasaray.

W trzeciej dywizji w grupie 1 Szkocja wygrała z Albanią 2:0, natomiast w grupie 4 Czarnogóra identycznym wynikiem pokonała Litwę, a w meczu Serbii z Rumunią padł remis 2:2.

Na najniższym szczeblu Ligi Narodów w grupie 1 Andora zremisowała z Kazachstanem 1:1, w grupie 3 Kosowo pokonało Wyspy Owcze 2:0, a Malta zremisowała z Azerbejdżanem 1:1.

We wtorek odbędą się dwa spotkania w dywizji A: Islandia zagra z Belgią a Hiszpania z Chorwacją. We Wrocławiu za to, w meczu towarzyskim, Polska zmierzy się z Irlandią.

