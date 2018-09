Po meczu z Włochami: Postępowanie UEFA przeciw Polsce

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko Polsce. Sprawa dotyczy odpalenia rac i rasistowskich okrzyków wykrzykiwanych przez polskich kibiców w czasie meczu z Włochami - informuje Onet.pl

Organ UEFA zajmie się zachowaniem polskich kibiców 21 września.

Zdaniem piłkarskiej federacji na trybunach zajmowanych przez kibiców z naszego kraju doszło do odpalenia rac i wykrzykiwania rasistowskich haseł.

UEFA nie poinformowała, jakie decyzje mogą zostać podjęte. Jeśli przeprowadzona kontrola wykaże, że kibice reprezentacji Polski dopuścili się wykrzykiwania rasistowskich haseł, konsekwencje mogą być poważne. UEFA od lat intensywnie walczy z wyeliminowaniem tego typu zachowań ze stadionów.

Remis w debiucie Brzęczka

1:1 z Włochami na ich boisku to niezły wynik, ale ważniejsze, że zremisowaliśmy po dobrej grze. Włosi mają swoje problemy, widać, że to nie jest reprezentacja zbliżona choćby do tych, które zdobywały w przeszłości medale mistrzostw świata i Europy. Jednak to wciąż poważny gracz, o potężnych fundamentach - komentuje Stefan Szczepłek.

Dziś nasze reprezentacja zagra towarzyski mecz z Irlandią.