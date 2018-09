Mecz Anglia - Szwajcaria pokażą w czarno-białych kolorach

Początek piłkarskiego meczu Anglia - Szwajcaria będzie transmitowany w telewizji w czarno-białych kolorach. W ten sposób zostanie uczczona rocznica powstania antyrasistowskiej kampanii.

Mecz reprezentacji Anglii będzie transmitowany w brytyjskiej telewizji w czerni i bieli po raz pierwszy od 50 lat. Kibice reprezentacji Anglii, którzy będą oglądali spotkanie na antenie Sky Sports nie zobaczą innych kolorów przez pierwszych 25 sekund spotkania.

To forma upamiętniania rocznicy kampanii antyrasistowskiej Kick It Out, którą rozpoczęto 25 lat temu.

- Miejmy nadzieję, że zachęci to miliony widzów w domu do poświęcenia co najmniej 25 sekund na zastanowienie się nad znaczeniem różnorodności w tej pięknej grze - powiedział Paul Elliott ze związku piłkarskiego The Football Asssociation.

Elliott dodał, że jest wdzięczny przedstawicielom stacji, że wsparli ten pomysł.

Herman Ouseley, przewodniczący Kick It Out, powiedział, że jest zachwycony tym gestem i ma nadzieję, że będzie to "duża forma przypomnienia, jak daleko zaszła piłka nożna w ciągu ostatnich 25 lat, aby gra stała się bardziej otwartym i zróżnicowanym miejscem - przyjaznym dla wszystkich bez względu na wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, religię czy orientację seksualną".

Kampania Kick It Out została założona w 1993 roku, w następstwie powszechnych rasistowskich przestępstw w latach 90. i klimatu strachu wśród mniejszości etnicznych w dzielnicach wokół wielu boisk piłkarskich.