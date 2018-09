Eliminacje ME: Gole Wieteski, Polska U-21 wygrywa z Finami AFP

Młodzieżowa reprezentacja Polski do lat 21 wygrała na wyjeździe z Finlandią 3:1 (0:0) w meczu eliminacji ME i wciąż zachowują szanse na awans - relacjonuje Onet. Cztery dni temu młodzi Polacy zaledwie zremisowali u siebie z Wyspami Owczymi 1:1 - i był to drugi w tych eliminacjach remis z tą reprezentacją (na Wyspach Owczych było 3:3).