Ronaldo junior zawstydził ojca - w debiucie strzelił cztery gole

Cristiano Ronaldo Junior, syn słynnego Portugalczyka Cristiano Ronaldo, w swoim debiucie w zespole Juventusu U9 strzelił cztery gole.

Portugalczyk, który przed sezonem przeszedł do Juventusu Turyn z Realu Madryt, zagrał w barwach nowej drużyny już w trzech meczach włoskiej ligi, ale nadal nie zapisał na swoim koncie żadnego trafienia. Sztuka ta udała się za to jego synowi, ośmioletniemu Cristianowi juniorowi - i to czterokrotnie.

Junior, podobnie jak ojciec, w swoim zespole dzieciaków do lat dziewięciu, nosi numer 7 na plecach. Ze swoich obowiązków wywiązał się w pierwszym spotkaniu znakomicie. Jego drużyna wygrała 5:1 mecz z Lucento, a mały Cristiano zdobył aż cztery bramki. Jedną z nich można oglądać na filmie, zamieszczonym na Twitterze.

Take a look at this Cristiano Ronaldo Jr goal today: pic.twitter.com/Ulgm6hrnK3 — Cristiano Ronaldo ????? (@CRonaldoNews) 1 września 2018

Wyczyny ośmiolatka według włoskich mediów oklaskiwała zza linii bocznej partnerka Ronaldo, Georgina Rodriguez.

"Seniorski" Juventus w sobotę wygrał 2:1 w Parmie. Z powodu odejścia Ronaldo nie płaczą kibice Realu Madryt - "Królewscy" w weekend wygrali trzeci kolejny mecz w lidze.

Kolejna szansa 33-latka na przełamanie nieskuteczności dopiero za dwa tygodnie - po przerwie na mecze reprezentacji narodowych (Ronaldo nie został powołany, na własną prośbę, do kadry Portugalii) 16 września Juventus zmierzy się w Turynie z Sassuolo.