Włochy - Polska. Debiut Jerzego Brzęczka

Liga Narodów: W Bolonii trwa mecz Włochy - Polska. Po raz pierwszy na ławce trenerskiej reprezentacji zasiadł Jerzy Brzęczek. W 40. minucie Polacy wyszli na prowadzeni po bramce Piotra Zielińskiego. W drugiej połowie Włosi doprowadzili do wyrównania.

Obydwie reprezentacje są w podobnej sytuacji. Polska przegrała mundial, zmieniła selekcjonera, ale większość zawodników pozostała, bo nadal są lepsi od konkurentów. Włosi wpadli w dołek. Przegrali eliminacje do MŚ w listopadzie (pierwszy raz od 1958 roku), a nowego trenera powołali dopiero w maju. Roberto Mancini, który tylko dwa z ostatnich dziesięciu lat przepracował w ojczyźnie (z Interem), wyraził zaniepokojenie, że w Serie A jest coraz mniej Włochów, a to ogranicza mu wybór do reprezentacji.

W 6. minucie doskonałą sytuację do strzelenia bramki miał Piotr Zieliński. Polak przegrał pojedynek sam na sam z Donnarummą.

Od początku spotkania Polacy agresywnie zaatakowali swojego rywala. Efektem tego były żółte kartki, które zobaczyli Mateusz Klich i Kuba Błaszczykowski.

Błąd rywali Polacy wykorzystali w 40. minucie. Blisko własnego pola karnego piłkę stracił Jorginho. Do piłki doszedł Lewandowski i wrzucił w pole karne. Tam niepilnowany Zieliński mocno uderzył na bramkę Włochów. Donnarumma w tej sytuacji był bez szans.

W 77. minucie z kontrą wyszli Włosi. W naszym polu karnym wślizg wykonywał Kuba Błaszczykowski. Zawodnik rywali po tej interwencji padł na murawę, a sędzia wskazał na rzut karny. Bramkę z jedenastki zdobył Jorginho.

Włochy - Polska 1:1

Bramki: Piotr Zieliński (40'), Jorginho (77')

Składy:

Włochy: 22-Gianluigi Donnarumma – 21-Davide Zappacosta, 19-Leonardo Bonucci, 3-Giorgio Chiellini, 15-Cristiano Biraghi – 20-Federico Bernardeschi, 16-Lorenzo Pellegrini, 5-Jorginho, 18-Roberto Gagliardini, 10-Lorenzo Insigne – 9 Mario Balotelli.



Polska: 22-Łukasz Fabiański – 18-Bartosz Bereszyński, 15-Kamil Glik, 5-Jan Bednarek, 3-Arkadiusz Reca – 16-Jakub Błaszczykowski, 10-Grzegorz Krychowiak, 11-Mateusz Klich, 20-Piotr Zieliński, 21-Rafał Kurzawa – 9-Robert Lewandowski.