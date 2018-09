Stefan Szczepłek:Włochy - Polska. Dobry początek i nowe nadzieje Stefan Szczepłek Fotorzepa, Waldemar Kompała

1:1 z Włochami na ich boisku to niezły wynik, ale ważniejsze, że zremisowaliśmy po dobrej grze. Włosi mają swoje problemy, widać, że to nie jest reprezentacja zbliżona choćby do tych, które zdobywały w przeszłości medale mistrzostw świata i Europy. Jednak to wciąż poważny gracz, o potężnych fundamentach.