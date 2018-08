Javier Saviola wrócił do Ligi Mistrzów. Futsalowej

36-letni Saviola, który ostatnie lata na europejskich boiskach spędził w Grecji i Włoszech (najpierw w Olympiakosie Pireus, później w Hellasie Werona), na koniec swoich występów przeszedł do argentyńskiego River Plate - klubu, w którym rozpoczynał karierę. Wcześniej zakładał koszulki największych europejskich klubów - Barcelony, Monaco, Sevilli, Realu Madryt i Benfiki Lizbona. Ma też na koncie złoty medal igrzysk olimpijskich w Atenach, w 2006 roku zagrał na mistrzostwach świata w Niemczech (strzelił jedną bramkę, Argentyna odpadła po karnych w ćwierćfinale z gospodarzami turnieju).

Przed rokiem zachodnie media informowały, że Saviola rozpoczyna karierę szkoleniową - miał objąć drużynę Enfaf Credit Andorra z Andory w kategorii kadetów. Argentyńczyk mieszka w Andorze, pracował tam nawet jako doradca tamtejszej federacji piłkarskiej.

Teraz niespodziewanie Saviola wrócił do europejskiej piłki jako zawodnik - w środę wystąpił w drużynie FC Encamp, mistrza Andory w futsalu, w Lidze Mistrzów w tej odmianie piłki.

Congratulations @JavierSaviolaOK - in 1 hour will make his 100th @UEFA club competition appearance - and his #UCLFutsal debut! - for Andorra's Encamp against Sandefjord in Wiener Neustadt ?? https://t.co/PF1HT3UHTV pic.twitter.com/fLPfUF5eWg