Kiedy przy przekształceniu spółki trzeba zapłacić PCC

Jeśli kapitał zapasowy wynikający z pozostawienia zysków w spółce cywilnej zwiększa majątek spółki jawnej powstałej na skutek przekształcenia, to ten kapitał podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

- Spółka cywilna prowadząca księgi rachunkowe będzie przekształcona w spółkę jawną. Spółka cywilna posiada kapitał podstawowy oraz kapitał zapasowy. Kapitał podstawowy powstał w wyniku wpłat wspólników i został opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) przez nich w momencie wpłaty udziałów. Kapitał zapasowy powstał z pozostawienia zysku w spółce przez wspólników i nie był opodatkowany PCC. Czy w wyniku przekształcenia spółki cywilnej w jawną należy opłacić PCC od kapitału zapasowego, który nie był wcześniej opodatkowany PCC? Co mówią najnowsze interpretacje w tej kwestii? – pyta czytelniczka.

Zgodnie z art. 26 § 4-6 kodeksu spółek handlowych spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę jawną. Jednocześnie, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o PCC opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają zmiany umów spółek, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem. Z kolei art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC stanowi, że w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się, między innymi, przekształcenie spółek, jeżeli wynikiem tego przekształcenia jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Powszechnie przyjmuje się, że do zwiększenia majątku spółki osobowej powstałej z przekształcenia dochodzi, jeżeli wartość wkładów do tej spółki przewyższa pierwotnie wniesioną wartość wkładów spółki przekształcanej (już opodatkowaną). Jak czytamy w dotyczącej przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2015 r. (IBPB-2-1/4514-394/15/DP): „jeśli (...) majątek spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia, inaczej rzecz ujmując wartość wkładów do spółki osobowej, przewyższa pierwotnie wniesioną wartość wkładów spółki przekształcanej (już opodatkowaną), to ta nadwyżka z racji wcześniejszego jej nieopodatkowania podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Inne rozumowanie doprowadziłoby do wyłomu w systemie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych majątku spółki. Powstałaby bowiem sytuacja zasilenia w formie wkładów spółki osobowej, które nie podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od majątku. W każdym innym przypadku zwiększenie majątku spółki osobowej, czy to poprzez wniesienie lub podwyższenie wkładów do spółki osobowej, dokonanie dopłat, udzielenie pożyczek, jak i oddanie spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania, implikuje opodatkowanie ich wartości (art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b-e ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Zatem rozumowanie to stałoby w sprzeczności z celem systemowego i kompleksowego opodatkowania majątku spółki podatkiem od czynności cywilnoprawnych".

Co istotne, prawidłowość tego stanowiska wielokrotnie potwierdzały sądy administracyjne (zob. przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2 września 2015 r., III SA/Wa 3065/14; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 czerwca 2016 r., II FSK 1313/14; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 stycznia 2018 r., II FSK 3640/15 czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 19 stycznia 2018 r., I SA/Kr 1270/17).

W przedstawionej sytuacji kapitał zapasowy powstały z pozostawienia zysków w spółce cywilnej zwiększy z chwilą przekształcenia majątek spółki jawnej powstałej na skutek przekształcenia. Dojdzie zatem do opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych tego kapitału według przewidzianej dla umów spółek oraz ich zmian stawki 0,5 proc. (zob. art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1150)